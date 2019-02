Politie waarschuwt voor informaticabedrog: “we maken ons zorgen” JHM

22 februari 2019

18u05 0 Diksmuide De politiezone Polder waarschuwt voor vormen van informaticabedrog die de laatste tijd weer de kop opsteken.

Binnen de politiezone kwamen de afgelopen weken meer en meer oproepen binnen van personen die het slachtoffer zijn van een dergelijke soort van misdaad. “De toestand baart ons zorgen. We raden de mensen dan ook aan om echt na te denken wanneer er een bepaalde email bij hen binnenkomt”, aldus Johan Geeraert, korpschef van de politiezone Polder. De voorbije week kwamen al verschillende meldingen binnen. Zo kregen bewoners een mail van B-Post omtrent een eindejaarsactie waarmee een gsm te willen vielen. Anderen kregen dan weer sms’en met de meldingen dat er een prijs werd gehaald binnen een wedstrijd. Daarvoor moesten ze wel nog drie euro storten op een rekening. De politie kreeg ook meerdere meldingen binnen van e-mails van Holiday Cheque. Wie niet zou reageren op de berichten zou een deurwaarder over de vloer krijgen. “We vragen nadrukkelijk aan de bewoners om niet in te gaan op al die berichten”, aldus de korpschef.