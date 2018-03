Politie roept horecauitbaters op tot alertheid 15 maart 2018

02u48 0

De politiezone Polder roept de uitbaters van een restaurant op tot waakzaamheid nadat er dinsdag op een drieste manier ingebroken werd in een restaurant in Diksmuide. De uitbaters waren nog maar even weg toen de inbrekers toesloegen en de aanwezige waakhonden verschalkten. Ze maakten een aanzienlijke geldsom buit. Het labo van de politie kwam ter plaatse voor een sporenonderzoek. "Laat klanten betalen met de kaart, zodat er weinig cash geld in de zaak ligt en voorzie de zaak ook van goede sloten en een alarm. Verdachte toestanden meld je best meteen aan het hulpnummer 101", geeft korpschef Johan Geeraert mee. (JHM)