Politie Polder voortaan ook op Facebook 08 november 2018

Politiezone Polder (Diksmuide, Kortemark, Houthulst en Koekelare) is sinds gisteren ook terug te vinden op Facebook. Polder was nog een van de weinige politiezones die niet actief was op sociale media, maar daar is nu dus verandering in gekomen. "Het account werd gisteren opengesteld voor het publiek, maar al een maand wordt hier intern proefgedraaid en wordt het account verzorgd", zegt korpschef Johan Geeraert. "We beseffen dat Facebook en sociale media een goede media zijn om ons rechtstreeks te kunnen richten tot de bewoners en konden niet meer achter blijven. Toch willen we Facebook niet enkel gebruiken om bepaalde mededelingen te doen of om tips inzake preventie te verspreiden. We willen de mensen ook een inkijk bieden in wat wij doen als politiezone. Daarom zullen we er ook regelmatig foto's posten van interventies. We willen ons account zo visueel mogelijk maken voor de bevolking en zullen het regelmatig updaten", besluit de korpschef. (JHM)