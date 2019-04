Politie Polder rust interventievoertuigen uit met AED JHM

12 april 2019

De politiezone Polder heeft deze week de vier interventievoertuigen van de zone uitgerust met een AED-toestel. Zo’n automatische externe defibrillator (AED) analyseert het hartritme van het slachtoffer en bepaalt automatisch of een stroomstoot het slachtoffer kan helpen. De politie wil zo kunnen inspelen op situaties waarbij er acuut levensgevaar dreigt. “ Dit maakt dat we met de basiskennis “eerste hulp bij ongevallen”, die de inspecteurs bezitten, ook hier kunnen anticiperen op de noden van het moment”, zegt de politie. “Een AED toestel is immers niet meer weg te denken bij de dringende hulpverlening. Vaak zijn er in de gemeente dergelijke toestellen aanwezig, maar niet altijd in de onmiddellijke nabijheid. Rekening houdende met de overlevingskansen van personen in nood en de toepassing van dergelijk toestel in die specifieke toestanden of op die momenten, dragen we ons steentje bij om er voor u te zijn! ”Veiligheid … met mensen voor mensen” daar gaan we voor!”