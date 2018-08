Politie Polder rolt netwerk van slimme camera's uit 31 augustus 2018

De politiezone Polder, die bestaat uit Diksmuide, Kortemark, Koekelare en Houthulst, is begonnen met het uitrollen van een volledig ANPR-netwerk, een netwerk van slimme camera's. Het is de eerste keer dat de politiezone vaste camera's installeert die nummerplaten herkennen. Ze komen vooral langs de drukste en grootste verkeersassen.





Twee camera's werden nu al in gebruik genomen: één in de Oostendestraat in Leke en één op de Provinciebaan in Koekelare. Twee andere, op de Iepersteenweg in Houthulst en de Staatsbaan in Kortemark, volgen snel. De locaties zijn telkens grote verkeersassen. "Dat is natuurlijk niet toevallig", zegt korpschef Johan Geeraert. "Het gaat telkens om drukke wegen waar tot 32.000 voertuigen per dag passeren. Met de camera's kunnen we snel gestolen voertuigen lokaliseren of controleren of bestuurders rondrijden met keuring en verzekering. De camera's kunnen ook helpen bij het oplossen van misdrijven. We kunnen sneller verdachte voertuigen opsporen na inbraken. De toestellen sluiten ook aan op wegen van andere politiezones waar ook camera's hangen. Die camera's zijn verbonden met de server van politiezone Westkust, die via het Real-Time Intelligence Center (RTIC) meteen ploegen ter plaatse kan sturen om een voertuig te onderscheppen. De beelden worden bovendien dertig dagen bewaard."





Het gaat in totaal om een investering van 160.000 euro. (JHM)