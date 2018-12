Politie Polder op zoek naar eigenaar hondje JHM

07 december 2018

12u20

De politiezone Polder heeft een oproep op haar Facebookpagina gelanceerd om de eigenaar van een verloren hondje terug te vinden. Het dier werd donderdagavond opgemerkt in de Zannekinstraat in Lampernisse nabij Diksmuide. Het gaat om een jack russell. De brandweer rukte donderdagavond rond 18 uur uit om het dier te vangen. Eenmaal bij de politie, bleek dat de hond geen chip draagt. De politie lanceerde deze oproep: “Deel dit bericht gerust zodat het hondje terug naar zijn baasje kan! Contacteer ons via 112 of 0492/970522".