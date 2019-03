Politie Polder betrapt alweer hardrijders: 120 in bebouwde kom JHM

22 maart 2019

De politiezone Polder heeft alweer enkele hardrijders betrapt tijdens een verkeerscontrole. Vorige week werd de snelheid gecontroleerd van 4045 voertuigen, hiervan reden 393 bestuurders te snel. Dit is 9,71 % van de bestuurders. De top-3 werd gerealiseerd met op één in Diksmuide in de Woumenweg een snelheid van 120 km/uur, op twee in Diksmuide in de Lekedorpstraat een snelheid van 100 km/uur en op drie in Houthulst in de Poelkapellestraat een snelheid van 99 km/uur. “De top-3 overtreders lieten allen hun snelheid registreren binnen de bebouwde kom waar de toegelaten snelheid 50 km/uur bedraagt. Dit onverantwoord rijgedrag brengt dagelijks onze schoolgaande kinderen in gevaar die zich te voet en met de fiets naar school begeven”, klinkt het bij de politie. Allen mogen ze zich verwachten aan een uitnodiging bij de politierechter.