Politie koopt AED voor élke combi 18 mei 2018

02u47 0

De politiezone Polder zal als eerste zone in West-Vlaanderen AED-toestellen plaatsen in de combi's. "We zijn vaak sneller dan een ambulance ter plaatse en een defibrillator verhoogt de overlevingskans drastisch", zegt korpschef Johan Geeraert. "Ze worden geplaatst in de vier combi's van de interventiepolitie. Dat zijn onze werkpaarden die bij ongevallen snel ter plaatse zijn. We geloven echt dat die AED's het verschil kunnen maken. Al heel wat agenten kregen een maand geleden een opleiding, de andere krijgen binnenkort een sessie." (JHM)