Politie en VlaBel halen 5.000 euro op bij verkeerscontrole JHM

01 februari 2019

Politiezone Polder en de Vlaamse Belastingsdienst (VlaBel) voerden donderdag in de loop van de dag een verkeerscontrole uit. Daarbij werd voor 5.000 euro achterstallige verkeersbelastingen opgehaald. De controles vonden plaats in de Oostendestraat in Diksmuide en de Iepersesteenweg in Merkem. Het komt vaak voor dat de politie en VlaBel een actie samen plannen en vrijwel altijd leidt dat tot resultaat. Ook de politie stelde enkele overtredingen vast. Zo namen ze een voertuig in beslag dat niet verzekerd was. Twee bestuurders reden rond onder invloed van alcohol en drugs en een passagier werd betrapt in het bezit van wat drugs. De nodige PV’s werden opgesteld.