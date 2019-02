Politie bezorgt laagvliegers alweer ticketje voor politierechtbank JHM

27 februari 2019

17u03 0 Diksmuide De politie Polder had vorige week opnieuw enkele grotere snelheidscontroles aangekondigd op het grondgebied van Diksmuide, Koekelare en Kortemark maar ondanks de waarschuwing was het resultaat alweer bedroevend.

De snelheid werd gecontroleerd van 3.741 voertuigen, en daarvan reden er 402 te snel. Dat is 10,74% en is een hoog cijfer. Opvallend is dat er alweer enkele echte laagvliegers betrapt werden. In de Oudekapellestraat in Diksmuide, een lange baan waar vaak véél te hard wordt gereden en waar maar 70 per uur mag gereden worden, werd een bestuurder net niet aan het dubbele betrapt: 137 per uur. In die ‘verdubbeling’ slaagde een bestuurder in de Moerestraat in Koekelare wél: daar werd een bestuurder betrapt aan 140 kilometer per uur waar 70 mag. In de Werkenstraat in Kortemark trapte een automobilist zijn gaspedaal ook veel te diep in: die bestuurder werd geflitst aan 107 kilometer per uur in zone 50. Die drie bestuurders, en nog enkele anderen, mogen zich aan een uitnodiging verwachten bij de politierechter.