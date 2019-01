Poëzie om van te smullen bij chocolatier Marc Vandenbussche GUS

25 januari 2019

11u00 0 Diksmuide Na twee jaar pauze neemt de Diksmuidse chocolatier Marc Vandenbussche de draad opnieuw op. In zijn etalage speelt hij in op de poëzieweek die vandaag start. Dichteres Eva Cox uit Oostende is zijn inspiratiebron.

“Nu de grote werken in het centrum van onze stad achter de rug zijn is het tijd om terug met mijn traditie aan te knopen”, vindt Marc Vandenbussche. Zijn speciaalzaak vind je in de Generaal Baron Jacquesstraat. In zijn etalage zie je tot en met 18 februari twee smakelijke creaties in het kader van de poëzieweek. “Ik maakte een chocoladen versie van de poëziebundel ‘Eén twee drie ten dans’ van de Limburgse dichteres Eva Cox die al tien jaar werkt en leeft in Oostende. Daarnaast pende ik, eveneens in chocolade, haar gedicht ‘Een stad is een sluis’. Het is al de twaalfde keer dat ik met zo’n initiatief uitpak. Het is mijn manier om poëzie dichter bij de mensen te brengen.”