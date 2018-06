Plots 27 brandweermannen voor de deur MEISJE (6) BELT VOOR GRAP BRANDWEER, MAMA SCHRIKT ZICH ROT JELLE HOUWEN

29 juni 2018

02u30 1 Diksmuide De ouders van drie kinderen schrokken zich gisterenochtend een hoedje: plots stonden er 27 brandweermannen en enkele agenten voor de deur. Het oudste meisje van 6 had stiekem de brandweer gebeld. "Ik heb haar toch een bolwassing moeten geven", zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe.

De drie kinderen van 2, 5 en 6 jaar oud wonen in de zijstraat van de Oostendestraat in Diksmuide. Het oudste meisje nam de gsm van haar moeder, die zich boven aan het omkleden was. Ze belde het nummer van de alarmcentrale. "Ons huis hangt vol zwarte rook en wij zitten nog binnen. Ook onze huisdieren, zoals onze hond, zitten hier nog." Het meisje verbrak het contact zonder het juiste adres op te geven. Bij de alarmcentrale namen ze geen enkel risico. De centralist kon achterhalen dat het gsm-signaal uit de buurt van de Oostendestraat afkomstig was. Meerdere brandweerwagens repten zich ter plaatse tot de centralist na enkele pogingen plots de moeder zelf aan de lijn kreeg. Zij schrok zich uiteraard een hoedje en gaf het adres door.





Erg geschrokken

Enkele tellen later stonden er 27 brandweermannen en enkele agenten voor de deur. "Uiteraard zijn we binnen gegaan om alles te checken", zegt brandweerkapitein Filip Vandenberghe. "Het meisje was erg geschrokken en begon te huilen. Ik heb haar even apart genomen om haar toch een kleine bolwassing te geven. Niet dat ik dat graag doe, maar ik moest het haar toch eens zeggen. Ik heb haar uitgelegd wat de gevolgen zijn van haar grap. Een meisje van bijna 7 zou dat toch moeten begrijpen."





Ook de mama van het meisje spelde haar dochter flink de les. "Ze moet begrijpen dat als de brandweermannen hier zijn, ze misschien elders écht nodig zijn. Het is nu doorgedrongen en ik hoop dat het zo blijft. Ze kan namelijk wel eens stout zijn. Ik heb een nota in haar agenda geschreven zodat ook haar juffrouw nog eens met haar kan praten. Maar het hele incident heeft wel indruk gemaakt. De avond daarvoor was ze met mijn vriend filmpjes op de gsm aan het bekijken van die zware brand eerder deze week in Diksmuide. Misschien haalde ze daar haar 'inspiratie'? We zullen dit in ieder geval nog enkele keren bespreken."





Wie zal dat betalen?

Rest er nog de vraag wie dat zal betalen. De prijs van de tussenkomst van de brandweer ligt tussen de 1.000 en 1.500 euro. "We overleggen met de zoneleiding of we die factuur doorsturen naar de ouders", besluit Vandenberghe. De politie schreef geen pv uit. De brandweerzone riep ouders op sociale media wel op om waakzaam te zijn zodat dit soort incidenten niet meer gebeuren.