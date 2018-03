Plaats voor zeven merkenwinkels langs Esenweg 28 maart 2018

Het Diksmuidse stadsbestuur heeft een terrein van 2 hectare langs de Esenweg voor bijna 4,4 miljoen euro verkocht aan de Ion Holding, die er handel wil. Er komt ook een toegangsweg naar de NMBS-parking bij het station. "Er is daar ruimte voor vier tot zeven panden. In onze stadskern zijn de oppervlaktes te klein voor grotere merkenwinkels en op die zone kunnen die wel hun plek vinden", zegt financiënschepen Kurt Vanlerberghe (sp.a-open). "Ook bijvoorbeeld een fastfoodrestaurant sluiten we niet uit." Burgemeester Lies Laridon (CD&V) gelooft erin. "Te vaak trekken we naar steden zoals Oostende om te shoppen, omdat we hier het aanbod niet hebben. Met die site hopen we op een omgekeerde beweging. Mensen moeten in Diksmuide komen winkelen." Onafhankelijk raadslid Mieke Vanrobaeys is kritisch. "Ik hoorde in de wandelgangen dat een aantal winkels uit de binnenstad naar daar zal verhuizen. Moeten we vrezen voor een leegloop van ons centrum?" Dat denkt schepen Vanlerberghe niet. "In de stadskern moet het accent meer liggen op 'beleefkleinhandel' en niet op grote merken." De voltallige oppositie onthield zich tijdens de stemming over het punt. (GUS)