Personeel vinden is dé uitdaging voor brandweer 08 februari 2018

02u25 0 Diksmuide Het was een gemiddeld jaar voor de brandweer van Diksmuide en Leke, blikt brandweercommandant Filip Vandenberghe terug op 2017.

De uitdaging is voldoende personeel vinden. Vorig jaar vervoegden slechts vier nieuwe mensen de korpsen van Diksmuide en Leke en daarmee volgen we de algemene trend binnen de zone Westhoek. Van de 39 vacatures in die zone zijn er nog maar 23 ingevuld. We merken dat meer mensen de brandweer verlaten dan dat ze die vervoegen. Sinds een paar jaar moeten kandidaten eerst een federaal geschiktheidsattest kunnen voorleggen. Daarvoor moeten ze een proef doen die hun handvaardigheid, kennis en conditie test. Ook een medisch onderzoek is nodig. Er is jaarlijks maar één moment waarop zo'n attesten worden uitgereikt. Heb je dat document in handen, kan de opleiding, die vaak twee jaar duurt, starten. Je raadt het al, zo'n traject schrikt veel mensen af."





Vorig jaar noteerden de brandweer van Diksmuide en Leke 48 brandoproepen. Daarnaast deden ze ruim 400 interventieopdrachten waarvan het grootste deel wespenverdelging. Toch was het geen recordjaar wat het aantal wespennesten betreft.





(GUS)