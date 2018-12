Pasar wil GPS-club oprichten GUS

11u07 0 Diksmuide De vereniging Pasar organiseert woensdag 12 december om 19.30 uur een infomoment over de oprichting van een gps-club. Interesse? Kom naar Zonnestraal in de Woumenweg in Diksmuide.

Heb je een gps-toestel of gebruik je een smartphone om te wandelen, fietsen of geocachen? Dan is een gps-club iets voor jou. Bedoeling is dat de vereniging in wording regelmatig samen komt om ervaringen uit te wisselen. Het kan ook nuttig zijn voor leden van andere verenigingen die op zoek zijn naar een leuke activiteit. De toegang tot de infoavond is gratis. Meer informatie vind je op www.pasar.be/gps.