Pas gerenoveerde woning onbewoonbaar na dakbrand Jelle Houwen

26 december 2018

16u57 0 Diksmuide Een pas gerenoveerde rijwoning in oude stijl op het Sint-Veerleplein in Oostkerke nabij Diksmuide werd woensdagmiddag onbewoonbaar verklaard na een dakbrand.

De bewoners waren op dat moment niet thuis. De eigenaars zijn de bewoners van het aanpalende huis die ook deze woning kochten en aan het verbouwen waren. Die werken waren grotendeels afgerond. Het vuur ontstond rond 14.30 uur en werd door de bewoners opgemerkt als een klassieke schouwbrand. Toen de brandweer echter ter plaatse kwam bleek het vuur al uitbreiding te hebben genomen tot een dakbrand. “Daardoor lieten we extra tankwagens en een pompwagen aanrukken door de collega’s van Lo-Reninge”, zegt brandweerluitenant Rudy Dolfen van Diksmuide. “De daken bevinden zich ook zeer dicht bij elkaar en zijn verbonden door een houten balk. Die had ook al vuur gevat. De kans was dus zeker reëel dat het vuur kon overslaan. En als dit ’s nachts was gebeurd zou het sowieso veel erger zijn. Door de brand rond de schouw is een gat in het dak gebrand. Daar is er brandschade maar elders in het huis is er veel waterschade op. Daardoor is de woning onbewoonbaar.” De oorzaak van de brand ligt allicht bij de nieuwe kachel, die pas voor de eerste keer in gang werd gestoken door de eigenaar. De brandweer had nog een hele tijd werk met nablussen en het deels afhalen van het dak om te controleren op andere vuurhaarden. De brand zelf lokte in Oostkerke heel wat kijklustigen.