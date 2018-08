Park op Stelten brengt theater 08 augustus 2018

02u44 0

Het stadspark verandert woensdag 15 augustus in een theaterplek voor het jaarlijkse evenement Park op Stelten. We bieden opnieuw een gevarieerd programma aan", nodigt toerismeschepen Karline Ramboer (sp.a-open) uit. "De groep Krijmfresj bestaat uit onder meer Stefan Paridaen die tweede werd in Belgium's Got Talent. Uit de Britse versie van dat tv-format mogen we Anne Klinge verwelkomen met haar gekkevoetenwerk. Op een tiental locaties plannen we activiteiten. Aan Park op Stelten koppelen we ons vrijwilligersfeest. Wie zich vooraf inschrijft via tenpatershove@diksmuide.be trakteren we op een drank- en eetbon.". (GUS)