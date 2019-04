Pakistaans minister bedankt Diksmuideling

voor zijn inzet voor mensenrechten: “Extra motivatie om mijn werk verder te zetten” GUS

15 april 2019

11u11 1 Diksmuide Diksmuideling Andy Vermaut (42) is trots op zijn ontmoeting met de Pakistaanse minister van Mensenrechten Shirin Mazari. “Het is heel uitzonderlijk dat een ‘gewone’ burger die eer te beurt valt”, weet Andy.

Beroepshalve is Andy administratief bediende, maar al jaren strijdt hij voor betere mensenrechten. “Ik bekommer me al langer over de mensenrechten, of het gebrek daaraan, in het gebied tussen Pakistan en India”, vertelt Andy. “Om dat aan te vechten contacteer ik regelmatig de woordvoerders van de Europese Commissie, het Europees Parlement en staatshoofden over de hele wereld. Dit probleem moet blijvend op de internationale agenda staan. Vooral in Kashmir is het schrijnend. Meer dan 100.000 mensen zijn er brutaal vermoord, maar daarvoor is nog niemand vervolgd. Mijn inzet is de Pakistaanse minister niet ontgaan en om me te bedanken werd ik uitgenodigd naar de ambtswoning van de ambassadeur van Pakistan voor een diner met de minister. Dat is voor mij een extra motivatie om door te gaan. Ik merk trouwens een positieve evolutie in het gebied. Er is een groeiende aandacht voor de minderheden. Ik vernam van de minister dat ze bezig is met een wet tegen huiselijk geweld en één om de mensenrechten in de Pakistaanse gevangenissen te laten respecteren. Of hoe je als gewone burger toch iets kan teweegbrengen in de wereld.”