Oude herberg ruimt plaats voor nieuwe apotheek 18 mei 2018

02u41 1 Diksmuide Herberg 'Boldershof Afspanning' langs de Oostendestraat gaat tegen de vlakte. De afbraakwerken zijn volop aan de gang. In de plaats komt een gloednieuwe apotheek gerund door Elien Vanlerberghe (30).

Elien Vanlerberghe is op dit moment al het gezicht van apotheek Vanlerberghe in de Wijnendalestraat. "Toen ik die zaak twee jaar overnam, wist ik dat de eigenaars er zelf zouden blijven wonen, dus zocht ik een nieuwe plek die ik vond op honderd meter van mijn huidige zaak", legt Elien uit. "Ik hoop de nieuwe apotheek in de loop van volgend jaar te kunnen openen. De apotheek wordt zeker dubbel zo groot, met veel meer plaats om te stockeren en om mijn producten te tonen. Verder zal er in de apotheek een afzonderlijke ruimte zijn waar ik de mensen persoonlijk advies kan geven."





Rijke geschiedenis

Het Boldershof was meer dan een eeuw een herberg. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd het pand gebombardeerd, maar de familie Dereeper bouwde het gebouw opnieuw op. Esperance Vandamme was het gezicht van het volkscafé, terwijl haar man Desiré Dereeper de boerderij daar vlakbij runde. Later namen dochter Antoinette en zoon Firmin het van Esperance over. Antoinette overleed in 2011. Sindsdien stond het gebouw leeg. Het was volgens Elien in te slechte staat om het te renoveren. (GUS)