Oud-politicus Marcel Decoster op 91-jarige leeftijd overleden 06 juli 2018

Marcel Decoster (91) uit Vladslo is overleden en wordt zaterdag om 10.30 uur begraven in de kerk van Vladslo.





Marcel was getrouwd met Rita Carbonez en vader van twee kinderen. Er waren ook twee kleinkinderen. Marcel was eresenator, gewezen burgemeester van Vladslo, volksvertegenwoordiger, OCMW-voorzitter in Diksmuide, officier in de Leopoldsorde, Ridder in de Kroonorde en mede-oprichter van de vereniging Belvosur, wat staat voor België voor Suriname. "Marcel was een liberaal", weet Diksmuids burgemeester Lies Laridon (CD&V). "Toen ik in 1994 mijn eerste politieke stappen in de OCMW-raad zette, was hij voorzitter. De eerste uitbreiding van het rusthuis stond toen op de agenda. Marcel was een aimabele man die wist wat hij wilde. Hij was een geboren onderhandelaar. Ik herinner hem ook als een notoir sigaarroker. Toen mocht dat nog in openbare gebouwen." (GUS)