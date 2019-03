Oud-burgemeester van Diksmuide Hendrik Laridon (84) overleden na hartproblemen GUS

30 maart 2019

14u49 0 Diksmuide Hendrik Laridon is zaterdagmorgen overleden na hartproblemen in het AZ Delta in Roeselare. Hij was 27 jaar burgemeester van Diksmuide en 29 jaar provincieraadslid. Zijn dochter Lies trad in zijn politieke voetsporen. “Papa was een man van het volk wiens deur altijd open stond. Daarnaast koesterde hij zijn gezin”, typeert ze haar vader.

“Het ging al een tijdje minder met de gezondheid van papa en zijn hartproblemen zijn hem helaas fataal geworden”, vertelt dochter Lies. Hendrik was meer dan 50 jaar getrouwd met Cecilia Delputte, vader van drie kinderen en er zijn ook twee kleinkinderen. Hij wordt vrijdag om 10.30 uur begraven in de Sint-Niklaaskerk. Politiek is bij de familie Laridon iets wat van generatie op generatie wordt doorgegeven. Hendriks vader Maurice was jaren schepen in Diksmuide. “Mijn vader nam voor het eerst deel aan de gemeenteraadsverkiezing in oktober 1970. Hij had meteen voldoende stemmen om schepen te worden en in 1973 werd hij burgemeester. Meer dan 27 jaar later maakte hij plaats voor mij en hoewel ik toen de meeste voorkeurstemmen had, belandde onze partij op de oppositiebanken. Na die legislatuur werd ik burgemeester. Vliegen met sterke vleugels is een levenswijsheid die hij me meegaf.”

Een man van het volk

Hendrik was iemand die het liefste tussen de inwoners stond. Op menig kaarting liet hij zich opmerken en het verenigingsleven droeg hij een warm hart toe. Zo was hij stichtend lid en kapelmeester van die Freundschafts Blaskapelle, jarenlang spelend lid op bugel en bestuurslid van de koninklijke harmonie Burgerskring, bestuurslid van het Rode Kruis en ridder in de orde van ’t Manneke uit de Mane. Van 1968 tot 2000 zetelde hij in de provincieraad met drie jaar onderbreking. Hij heeft op alle mogelijke lijsten gestaan behalve op die van de Senaat. Nooit zetelde hij in de oppositie. Zijn politieke loopbaan combineerde hij met een eigen zaak. Hij was handelaar in granen, veevoeders, turf en meststoffen. “Papa was een leidersfiguur”, herinnert Lies. “Stiptheid vond hij heel belangrijk. Met een kwinkslag stapte hij door het leven. Hij was geen man van de grote theorieën maar wel iemand van de praktijk. Talrijke pleinen en wegen heeft hij heraangelegd en hij bouwde het eerste zwembad van Diksmuide. Ik mag dit najaar het nieuwe zwembad openen als burgemeester. Hoewel hij niet zo vaak thuis was, voelden we toch zijn warmte en zorgzaamheid.”

Wie Hendrik een laatste groet wil brengen kan dat bij Uitvaart Cornelis op maan- , dins- en woensdag van 15 tot 18.30 uur.