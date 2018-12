Orthopedist met zware voet moet rijbewijs opnieuw halen JHM

17 december 2018

13u50 0

Een orthopedist van het AZ Deltaziekenhuis in Roeselare moet van de politierechter in Veurne zijn rijbewijs opnieuw behalen nadat hij voor de tweede keer in een jaar tijd betrapt werd op overdreven snelheid. L., die al 43 jaar zijn rijbewijs heeft, werd bij het binnenrijden van de bebouwde kom in Leke betrapt aan 92 kilometer per uur waar hij maar 50 mag. Vorig jaar reed hij ook al eens te snel, maar daarvoor had hij in 43 jaar geen enkele overtreding. “Mijn cliënt is orthopedist en weet wat de gevaren van snelheid in het verkeer zijn. Hij wordt er dagelijks mee geconfronteerd. Maar hij had toen het bord van de bebouwde kom niet gezien en kent de plaats ook niet. Het was ook bij het binnenrijden, er stond nog geen bebouwing. Een rijverbod zou voor hem een groot probleem zijn.” L. kreeg uiteindelijk 1.008 euro boete, 336 euro met uitstel en 90 dagen rijverbod waarvan 82 met uitstel. Bovendien moet de man slagen in vier proeven én nog eens een verkeerscursus volgen.