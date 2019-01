Oproep om gestolen werkmateriaal te bekijken Jelle Houwen

08 januari 2019

Politiezone Polder doet een oproep naar slachtoffers van de diefstal van werkmateriaal om een kijkje te nemen op de website van politiezone Arro Ieper. “Door de politiediensten van Roubaix werden gestolen gereedschappen aangetroffen en in beslag genomen. Een deel van het materiaal werd geïdentificeerd en teruggegeven aan de eigenaars. Van enkele voorwerpen kon de eigenaar nog niet geïdentificeerd worden. Via deze oproep hopen we de rechtmatige eigenaar(s) te kunnen vinden”, klinkt het bij de politiezone Arro Ieper. Maar ook in politiezone Polder waren er verschillende slachtoffers waarbij gereedschap of werkmateriaal gestolen werd. Mogelijks zijn er ook slachtoffers uit Polder die hun gestolen materiaal herkennen. Vandaar de oproep om de website met foto’s te bekijken.