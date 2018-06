Oppositie: "Terrassen Markt palmen voetpad in" 22 juni 2018

Oppositiepartij Idee Diksmuide hekelt het gebrek aan een terrasbeleid op de vernieuwde Grote Markt. "Het is niet omdat het plein nu mooi oogt, dat het ook af is. Een uniform terrasbeleid is nodig", vindt voorzitter Claude Vindevogel. "Horeca-uitbaters plaatsen tafels en stoelen zoals ze zelf willen en lappen de wettelijke ruimte voor de voetgangers aan hun laars. Dat komt omdat de horeca niet weet wat er wel en niet mag." Schepen van Openbare Werken Bieke Moerman (sp.a-open) bevestigt dat sommige terrassen te ver op het voetpad staan. "Maar niemand is van slechte wil en alle uitbaters hebben beloofd de indeling van hun terras aan te passen. Er vonden al infomomenten plaats. We verstuurden een uitnodiging zodat elke horeca-uitbater bij de stadsdiensten kon langskomen om de looplijn van zijn terras uit te tekenen. Onze medewerkers bezoeken nu alle zaken en letten erop dat de vrije doorgang van anderhalve meter gerespecteerd wordt." (GUS)