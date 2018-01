Oppositie stemt tegen dossier Boterhalle 31 januari 2018

Het Diksmuidse stadsbestuur duidt een dienstverlener aan om zich te laten bijstaan in de publiek-private samenwerking van de Boterhalle. Daarvoor is ongeveer 121.000 euro uitgetrokken. Voor de bouw van de evenementenzaal zelf staat er twee miljoen euro op planning. De stad wil boven de nieuwe evenementenhal appartementen optrekken en eronder een parking inrichten. Schepen Karline Ramboer (sp.a-open) hoopt dat de werken in de zomer van volgend jaar kunnen starten. Bert Laridon (N-VA) vond tijdens de gemeenteraad die planning veel te strak en miste ook een publieke parking. Partijgenoot Inge Claeys (N-VA) vroeg zich af of er al ergens in Vlaanderen appartementen boven een evenementenzaal werden gebouwd. Volgens Jan Van Acker (Idee 2006) verdient zo'n locatie een bestemming die meer gericht is op de inwoners, zoals een filmzaal, uitbreiding van de bib of een museum. De oppositie stemde tegen het dossier. "Een publieke parking kan niet door de bescherming van de toegangspoorten. Aan de voorstellen van Idee 2006 is er geen nood", besloot Ramboer. Er mogen maximaal vier kandidaten meedoen aan de procedure. Eén mag het project vormgeven. (GUS)