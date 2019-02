Opnieuw onder invloed betrapt na eerdere verkeerscursus: 32 weekends rijverbod JHM

14u19 0 Diksmuide Een 25-jarige vrouw uit Diksmuide moet liefst 32 weekends haar rijbewijs inleveren nadat ze voor de tweede keer in twee jaar tijd betrapt werd op rijden onder invloed.

E.P. volgde in 2016 een verkeerscursus maar werd opnieuw betrapt onder invloed op 18 augustus 2018. Toen was de jonge vrouw met haar GSM in de wagen aan het prutsen na een nachtje uitgaan. Ze verloor de controle over haar stuur en kwam tegen de gevel van een woning in Houthulst terecht. Ze bleek 1.45 promille in haar bloed te hebben. “En dat nadat je al eens een verkeerscursus volgde. Daar heb je toch geleerd over rijden in de wagen met alcohol op?” kon de politierechter er niet om lachen. Hij veroordeelde E.P. tot 3.200 euro boete, de helft met uitstel, en 65 dagen rijverbod. Omdat de vrouw ervoor koos die in de weekends te laten vallen, zodat ze op haar werk zou raken, werd toegestaan dat het rijverbod uitgevoerd wordt tijdens het weekend. Dat zijn dan wel 32 weekends te gaan.