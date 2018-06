Opnieuw auto in gracht 's Heerwillems 11 juni 2018

Een bestuurder heeft zaterdagavond iets voor middernacht de controle over het stuur verloren op 's Heerwillems, de weg tussen Pervijze en Veurne. De man ging met zijn auto van de weg af en kwam in de sloot terecht. De wagen gleed enkele tientallen meters door alvorens tot stilstand te komen. De bestuurder zat vast in zijn wagen en de brandweer snelde ter plaatse om de man te bevrijden. Het slachtoffer werd naar het ziekenhuis van Veurne overgebracht onder begeleiding van een mug. Uiteindelijk zou de bestuurder geen zware letsels hebben opgelopen. Een takeldienst sleepte de wagen weg. Langs 's Heerwillems, een bochtige donkere weg, zijn de afgelopen jaren al meerdere auto's in de gracht beland. (BBO)