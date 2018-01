Opknapbeurt seniorenwoningen in Kleine Dijk 19 januari 2018

Het OCMW van Diksmuide en De Lovie kregen van de provincie een subsidie van 73.000 euro voor de opleiding van mensen die op de arbeidsmarkt minder kansen krijgen. Via sociale tewerkstelling krijgen ze op de werf een bouwopleiding. Die mensen zullen ingezet worden om samen met experts acht bouwvallige huisjes in de Kleine Dijk in Diksmuide op te knappen. De VDAB ondersteunt dat project. "Vier van de acht huisjes zijn verhuurd. We beginnen met de renovatie van de leegstaande", licht OCMW-voorzitter Bart Laleman (CD&V) toe. "Het gaat vooral om schilder- en vloerwerken. We hopen na de zomer van volgend jaar te kunnen starten. Er zit ook een renovatieluik in van het Begijnhof maar dat valt onder De Lovie. In het Begijnhof wonen mensen met een beperking." (GUS)