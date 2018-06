Openbaar onderzoek naar omleidingsweg 30 juni 2018

Het openbaar onderzoek voor de aanleg van de zuidwestelijke omleidingsweg tussen de Woumenweg en de Kaaskerkestraat start donderdag. Tot en met 3 augustus kan iedereen het dossier inkijken in het administratief centrum in de Heernisse . De nieuwe weg heeft twee rijvakken, loopt boven de IJzer en onder de sporen. Een vrijliggend dubbelrichtingsfietspad is ook gepland. Dit dossier staat al decennia op de politieke agenda, maar wordt nu dus eindelijk concreet. Als de omleidingsweg er ligt, zal er flink wat minder verkeer door het stadscentrum rijden. Bestuurders die vanuit Roeselare komen, kunnen via de Eikhofstraat naar de nieuwe baan. (GUS)