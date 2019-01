Opel garage Voet voor tweede keer beste Opel dealer van het land GUS

10 januari 2019

10u41 0 Diksmuide De familie Voet van de Opel garage in Diksmuide scoort opnieuw nationaal met zijn aanpak. In 2011 kreeg het al de titel ‘Beste Opel dealer van België’ en nu heeft het opnieuw die onderscheiding beet.

Je krijgt niet zomaar de titel van Beste Opel dealer van België. De verkoopcijfers worden onder de loep genomen, klanten worden telefonisch geïnterviewd over hun tevredenheid en ook de service krijgt aandacht bij de beoordeling. Uit de 57 Belgische dealers kwamen er negen laureaten en werd Opel Voet de primus met een score van 72,5 procent. “Uiteraard zijn we daarop bijzonder fier maar ik wil benadrukken dat dit het werk is van ons volledig team”, zegt zaakvoerder Franky Voet. “Wat me het meeste deugd doet is dat een vijfde van de score bepaald werd door wat klanten vonden van onze aanpak. Zo’n onderscheiding is een goeie motivatie om het in de toekomst nog beter te doen.”

Het was Franky’s vader Gerard die in 1948 de zaak opstartte. Toen was de garage nog in de Kleine Dijk maar vier jaar later barstte de onderneming uit zijn voegen en drong een verhuis naar een ruimere locatie zich op. Opnieuw was het daar te klein en werd voor een derde keer verhuisd naar de huidige locatie in de IJzerlaan 2. Voortdurend investeerde de familie Voet in vernieuwing van zowel de toonzaal als de parking. En de toekomst is verzekerd. Zaakvoerders Patricia Alleman en Franky Voet verwelkomden in 2012 hun zoon Pieter en in 2017 hun dochter Charlotte in de garage.