Op verkeerscursus na 'afterparty tussen de koeien' 24 april 2018

Een landbouwer uit Diksmuide is aan een boete van 4.800 euro ontsnapt nadat hij dronken achter het stuur werd betrapt. Op 14 juni vorig jaar haastte hij zich met 2.46 promille in zijn bloed in de namiddag naar zijn koeien. "Ik werd immers door een collega op de hoogte gebracht dat de koeien erg dorstig waren en dat er geen water meer in hun putten zat", sprak S.S. "De avond voordien hadden we een feestje gehad met wat porto. Die middag hebben we dan opgedronken wat er overbleef. Maar ik had nooit gedacht dat ik nog weg zou moeten." De politierechter ging mee in het verhaal. "U hield dus een afterparty tussen uw koeien, en dat in de namiddag. Dat is niet zo slim", sprak hij. S.S. kreeg acht dagen rijverbod, maar moet geen boete betalen. Hij moet wel een verkeerscursus volgen. (JHM)