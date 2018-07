Op eigen verzoek: werkstraf voor verboden wapens 10 juli 2018

Een man uit Diksmuide die zelf erg graag een werkstraf wilde, nadat hij tweemaal in twee maanden betrapt werd met een verboden wapen in zijn auto, heeft die ook gekregen. Op 28 februari 2016 trof de politie wat drugs en een boksbeugel aan in zijn jas. Twee maanden later vonden agenten alweer drugs en een vlindermes in zijn broek. Naar eigen zeggen had de man die wapens nodig om zich te verdedigen indien nodig. "Geef mij maar een werkstraf, dat kan ik goed", sprak E.G. "Ik heb dat al eens gedaan voor verboden wapens. Ik moest toen kinderfiguurtjes uitsnijden uit hout. Daar kreeg ik veel voldoening van. Geef me dat maar opnieuw." De rechter bediende hem op zijn wenken en gaf hem 100 uur werkstraf. (JHM)