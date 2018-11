Op 4 plaatsen snelheidscontroles 20 november 2018

Politiezone Polder houdt deze week op vier plaatsen, telkens op 1 straat van een van de vier gemeentes, een aangekondigde snelheidscontrole. Dat is het geval in de Schoorbakkestraat in Diksmuide, de Koekelarestraat in Kortemark, de Eernegemstraat in Koekelare en de Klerkenstraat in Houthulst. Ook onaangekondigde snelheidscontroles zijn altijd mogelijk. (JHM)