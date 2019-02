Oorzaak geurhinder ontdekt na lek in mazouttank: sterke mazoutgeur kan nog dagen blijven hangen JHM

20 februari 2019

15u40 2 Diksmuide Heel wat bewoners van Diksmuide en Houthulst hebben sinds maandagavond last van een sterke mazoutgeur in hun huizen. De oorzaak is nu gekend. Door een lek in een van de mazouttanks op een werf in de Kiekenstraat stroomde er stookolie in de riolen. Het zuiveren van die riolen is begonnen, maar de geurhinder kan nog lang aanhouden.

Er kwamen tientallen meldingen binnen, allemaal van bewoners die in een grote straal rond de werf in de Kiekenstraat wonen. Toen er op die werf mazouttanks werden weggehaald, is er iets fout gelopen. Wellicht ontstond er een lek in een van de tanks en stroomde er stookolie in de riolering. De meldingen kwamen binnen vanuit de Wilgendijk, de Generaal Baron Jacquesstraat, de Gasthuisstraat, rond de Markt tot aan de IJzerlaan. De brandweer ging overal ter plaatse om metingen uit te voeren, maar van explosiegevaar was geen sprake. De brandweer was dinsdag zowat de hele dag in de weer om getroffen bewoners te bezoeken.

“Na onderzoek konden we het probleem situeren op een werf in de Kiekenstraat”, zegt Simon Vanwijmeersch van Fluvius, die de riolen in Diksmuide beheert. “Samen met de brandweer zijn we aanwezig op de werf om het nodige te doen. De mazouttanks zijn weggenomen en het lek werd gedicht. Samen met de brandweer ruimen we het slib op en daarna zullen wij de riolering zuiveren.” Het lek is dan wel gedicht, maar de mazoutgeur hangt nog steeds rond in de kelders en op straat. De hinder kan er nog enkele dagen aanhouden.