Ook supersnel internet op platteland GUS

03 december 2018

18u47 0 Diksmuide Volgend jaar zal nutsbedrijf Fluvius een glasvezelkabel aanleggen op het Diksmuidse platteland. Waar die precies komt en wanneer, is nog niet duidelijk.

De kabel past in het pilootproject ‘glasvezel-tot-in-de-woning’. “De bedoeling is dat Fluvius de kabel aanlegt en dat de telecomoperatoren erop kunnen aansluiten”, verduidelijkt Diksmuids burgemeester Lies Laridon (CD&V). Zij zit ook in het bestuur van Fluvius. Naast Diksmuide zijn Genk, Gent, Poperinge, Diksmuide en Antwerpen geselecteerd voor het project waarin Fluvius alles samen 30 miljoen euro investeert. “In onze stad is het de bedoeling dat de kabel ‘op de boerebuiten’ komt, waarschijnlijk in een wegberm, zodat de hinder tijdens de aanleg beperkt blijft. Het grote voordeel is dat alle operatoren op één en dezelfde kabel kunnen aansluiten. Je kan dat vergelijken met de elektriciteitsleiding. Klanten kunnen dan weer gemakkelijker hun operator kiezen of overstappen.” Het project start begin volgend jaar in Genk.