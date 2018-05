Onverantwoorde vader blijft rijongeschikt 17 mei 2018

Een 30-jarige man uit Pervijze hoopte in beroep zijn rijbewijs terug te krijgen nadat hij begin dit jaar definitief rijongeschikt werd verklaard, maar ving bot. Manolito H. kreeg op 5 februari een zeer zware straf: 2 jaar effectieve celstraf, 2 jaar rijverbod, voorgoed ongeschikt om nog met de wagen te rijden én 8.048 euro boete. Die straf kreeg hij omdat hij op 25 september vorig jaar betrapt was met 2,86 promille achter het stuur. Eerder stond hij voor de politierechter na een zwaar ongeval waarbij zijn kind in coma raakte. H. ging echter in beroep en hoopte vooral zijn rijbewijs terug te krijgen. De politierechter in beroep veegde dat van tafel. "Zowel de celstraf, het rijverbod als de definitieve ongeschiktheid blijven", motiveerde de rechter. "De feiten zijn te ernstig. Maar ik hou wel rekening met je sociaal-economische toestand en vind de geldboete naast de celstraf te zwaar." De man kreeg die boete nu voor 4/5 met uitstel. (JHM)