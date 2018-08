Onder invloed en tweemaal betrapt 28 augustus 2018

In de Tuinwijk hebben agenten in de nacht van zaterdag op zondag om 4.45 uur een 27-jarige bestuurder uit Alveringem tegengehouden. De man legde een positieve speekseltest af. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk voor vijftien dagen ingetrokken. Enkele uren later onderschepte de politie hem opnieuw terwijl hij aan het rondrijden was nabij de IJzerlaan in Diksmuide. Hij zal zich dus voor de politierechter in Veurne moeten verantwoorden. (JHM)