Onbemand vaartuig op de IJzer 13 november 2018

Diksmuide Vanaf deze week kan je op de IJzer tussen Diksmuide en het spaarbekken in Nieuwpoort een onbemand vaartuig spotten.

De proefperiode loopt tot eind april volgend jaar. Het past in het project 'Autonoom varen in de Westhoek' waarvan de Vlaamse Waterweg trekker is. "Autonoom varende schepen zijn de toekomst", stelt Vlaams volksvertegenwoordiger Bert Maertens (N-VA). "De transportkosten liggen lager en we halen vrachtwagens van de weg. Het project in Diksmuide kost 623.000 euro. Naast de Vlaamse Waterweg zijn ook de POM West-Vlaanderen en de KU Leuven betrokken." Volgens het kabinet van Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) moet het onderzoek aantonen of de onbemande vaartuigen de druk op het verkeer kunnen verminderen. (GUS)