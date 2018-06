Onafhankelijk raadslid Mieke Vanrobaeys kiest voor N-VA 05 juni 2018

02u49 0 Diksmuide Onderneemster Mieke Vanrobaeys (41) uit Diksmuide staat op de N-VA-lijst voor de komende gemeenteraadsverkiezing in oktober. Tot dan zetelt ze als onafhankelijke in de gemeenteraad. Vanrobaeys stond zowel in 2006 en 2012 op de CD&V-lijst en haalde telkens meer dan 1.000 voorkeurstemmen.

In 2012 greep Vanrobaeys met 7 stemmen minder dan Bart Laleman net naast de functie van OCMW-voorzitter. Ze koos toen voor een rol als onafhankelijke. "Ik had met verschillende partijen contact, maar N-VA is de enige partij waarin ik echt geloof", zegt Vanrobaeys. "Ik wil me vooral inzetten voor de middenstand, die het de voorbije jaren door de vele openbare werken niet gemakkelijk heeft gehad. Nieuwe initiatieven zijn nodig tegen de leegstand in het handelscentrum. Starters moeten bijvoorbeeld op tijdelijke steunmaatregelen kunnen rekenen. Ook de verkeersdoorstroom kan veel beter. En de taks op reclamedragers noem ik een pestbelasting." Lokaal N-VA-voorzitter Koen Coupillie gelooft in haar. "Mieke heeft dezelfde prioriteiten als N-VA. Dat zij nu ook haar schouders onder ons project zet, toont aan dat het draagvlak van onze partij groeit. We hopen samen de verkiezingen in Diksmuide te winnen." (GUS)