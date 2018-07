Oma (82) sterft onder wielen tractor OVERREDEN NA VAL TIJDENS FIETSTOCHT MET FAMILIE JELLE HOUWEN

19 juli 2018

02u25 0 Diksmuide Bij een tragisch verkeersongeval op de Oude Zeedijk is een fietsster gisterenmiddag om het leven gekomen. Hedwig Depuydt uit Gentbrugge passeerde op haar elektrische fiets in een mulle zandstrook een tractor, maar viel en werd overreden. Dat gebeurde voor het oog van haar familie.

Een familie-uitje naar de Polders is op die manier op een tragische wijze geëindigd voor de Oost-Vlaamse familie. Zij hebben een kleindochter die in Pervijze woont en waren gisteren een dagje op bezoek. Het gezelschap genoot van het mooie weer om een fietstochtje te maken in de stiltegebieden rond Lampernisse. Ze waren net vertrokken van café Zannekin waar de groep splitste. Hedwig, haar man Herman De Geyter, een kleindochter en twee andere familieleden beslisten om via de smalle Oude Zeedijk naar Pervijze te fietsen. Daar werden ze echter geconfronteerd met tractorbestuurder M. (58) uit Veurne, die een aalkar voorttrok.





Mulle zandstrook

"Beide partijen hebben elkaar voor het kruisen opgemerkt", vertelt korpschef Johan Geeraert. "Zowel de tractorchauffeur als de groep fietsers maakten op de smalle baan wat plaats voor elkaar. De tractor week wat uit en de fietsers benutten de mulle zandstrook naast de weg. Maar het is plots toch fout gelopen. Toen de tractor enkele fietsers al gepasseerd was is de vrouw wellicht haar evenwicht verloren. Hoe dat kon gebeuren wordt nog onderzocht. Er wordt ook onderzocht of ze op dat moment stilstond of nog fietste in dat mulle zand. Mogelijk kon ze daardoor ook geen controle houden over haar zware elektrische fiets. In ieder geval viel de vrouw op de grond en werd ze jammerlijk overreden door de laatste wielen van de aalkar." Dat gebeurde voor de ogen van de familieleden van de vrouw. De hulpdiensten werden gebeld maar de mugarts kon enkel nog het overlijden van de vrouw vaststellen. De familieleden waren in zware shock na het ongeval en kregen bijstand van slachtofferhulp van de politie.





Elkaar gezien

Maar ook tractorbestuurder M. was zwaar aangeslagen. "We hebben elkaar gezien en elkaar zeer langzaam gekruist", zegt hij. "Dat gebeurde toen ik onderweg was met mijn mestkar. Jammer genoeg bleef die vrouw rijden op die mulle zandstrook en stond ze niet stil. Ze verloor haar evenwicht, net op het moment dat ik bijna gepasseerd was. Het is een verschrikkelijk ongeval. Ik wens die familieleden heel veel sterkte toe." Het parket stelde een verkeersdeskundige aan die het ongeval kwam onderzoeken. Het lijkt vast te staan dat de tractorchauffeur geen schuld treft.





Geen bordje

In de Oude Zeedijk zijn momenteel wegenwerken aan de gang want Infrax plaatst er glasvezelkabels onder de mulle zandstrook naast de weg. Er stond evenwel nergens een bordje dat aanduidde dat het dus om een zachte berm of losliggend zand met brokstukken ging. De werfleider werd gisteren verhoord door de politie. Het ongeval zou daarmee niet vermeden zijn maar mogelijk krijgt dit nog een gerechtelijk staartje.