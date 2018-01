Olieverlies na ongeval met vuilniswagen JELLE HOUWEN

09u41 0 Diksmuide In de Woumenweg in Diksmuide kwam het dinsdagochtend om 6.27 uur tot een zware botsing tussen een vuilnisophaalwagen en een bestelwagen.

De vuilniskar was bezig met zijn ronde en reed richting Diksmuide. Nadat de ophalers enkele vuilniszakken in de kar gooiden, ging die terug de baan op, waarbij de chauffeur de richtingaanwijzers aanstak. De Portugese chauffeur van een bestelwagen met Franse nummerplaten had dat echter niet gezien en reed achteraan rechts in op de vuilkar. Er vielen geen gewonden, maar er lagen flink wat brokstukken op de weg. Terwijl de bestelwagen getakeld werd, ruimde de brandweer twee grote plassen olie op. In de namiddag meldde de bewoner van een woning vlakbij de plaats van het ongeval nog dat er ook olie op zijn oprit lag. De brandweer ging ook dat goedje gaan opruimen.