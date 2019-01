Oeps... Tractorbestuurder misrekent zich aan bocht bij kerk en ramt wat straatmeubilair Jelle Houwen

20 januari 2019

23u41 0 Diksmuide Een tractorbestuurder heeft zich zondagavond even voor 22 uur lelijk vergist op de Woumenweg in Woumen, vlak aan de Sint-Andreaskerk.

De chauffeur reed met zijn linker voorwiel tegen een boordsteen in het midden van de rijweg. Daarna verloor hij de controle over het stuur en belandde rechts van de weg in de groenzone vlak voor de kerk. Daar raakte de zware tractor achtereenvolgens enkele katafootpalen, een verlichtingspaal en twee bomen. Ook een distributiekastje en enkele witte geleiders met reflectoren moesten er aan geloven. Een van de bomen eindigde op de motorkap van de tractor. De Woumenweg aan de kerk werd nog niet zo lang geleden opgefrist. Door het ongeval was de tractor niet meer rijvaardig en moest daarom getakeld worden. Dat leidde tot wat verkeershinder. De chauffeur raakte niet gewond maar waarom hij zo plots afweek van zijn rijbaan is niet duidelijk. De brandweer kwam ter plaatse om brokstukken te ruimen.