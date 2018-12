OCMW schrijft wedstrijd uit voor bouw dienstencentrum en sociale flats bij Yserheem GUS

19 december 2018

13u26 0 Diksmuide Diksmuide wil een nieuw lokaal dienstencentrum, kantoorruimtes en sociale appartementen bouwen bij woonzorgcentrum Yserheem. Het stadsbestuur schrijft daarvoor een wedstrijd uit.

Momenteel zijn er omgevingswerken aan de gang voor de toegang en parking bij Yserheem. Eind januari moeten die achter de rug zijn. De OCMW-raad keurde een volgend project goed. “We willen het lokaal dienstencentrum bij Yserheem bouwen, maar we zien het nog ruimer”, legt voorzitter Bart Laleman (CD&V) uit. “Boven het dienstencentrum komen er op het eerste verdiep spreekruimtes voor het Sociaal Huis en de Klapstoel, die kansarmen materiële hulp verleent. Ook op de tweede bouwlaag plannen we kantoren voor het OCMW. Op de derde en vierde verdieping zal de Woonmaatschappij IJzer en Zee sociale huurappartementen inrichten. Een ondergrondse parkeergarage zit ook in het project. Concrete cijfers over budget en planning kan ik nog niet meegeven. Dat is iets voor de volgende legislatuur. Het zal ook afhangen van wat de architectenbureaus indienen. We hebben nu het wedstrijdreglement uitgeschreven.”