Obus gevonden bij graafwerken 11 juli 2018

Bij graafwerken op de hoek van de Schoolstraat met de Hendrik Consciencestraat in het centrum van Beerst is gisteren een obus aangetroffen. Het oorlogsprojectiel had een lengte van 60 cm en een diameter van 30 cm. De vrij zware obus werd gevonden toen er gegraven werd aan de speelplaats van de nabijgelegen school. Dat gebeurt omdat er op die plaats waterputten komen. De politie verwittigde opruimingsdienst DOVO, die het springtuig kwam ophalen. (JHM)