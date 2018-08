Nu ook comedy en cabaret aan academie 22 augustus 2018

Vanaf het nieuwe schooljaar kan je in de kunstenacademie Kadens in Diksmuide zes nieuwe opleidingen volgen.





De opmerkelijkste is cabaret en comedy. "Kadens is een van de vijf West-Vlaamse academies die met die optie mag uitbreiden", legt een trotse onderwijsschepen Marc De Keyrel (CD&V) uit.





"We merken in ons cultuurcentrum en muziekclub 4AD veel interesse voor dat genre. Ook bijzonder is de cursus musical en muziektheater. Er zijn maar vier academies in onze provincie die dat aanbieden. Onze stad heeft dankzij theatergezelschappen als De Toverlantaarn af en toe een musical op de kalender. Er is al een popkoor voor leerlingen vanaf twaalf jaar met de focus op het musicalgenre en dat segment wint aan populariteit. We zijn dan ook blij dat Vlaams minister van Onderwijs Hilde Crevits de zes nieuwe opleidingen heeft goedgekeurd."





Meer informatie verkrijg je via kadens@diksmuide.be. Het secretariaat is vanaf woensdag 29 augustus open. (GUS)