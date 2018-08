Nog nooit zoveel deelnemers voor tienerkamp 21 augustus 2018

Donderdag sluiten 26 tieners tussen 10 en 15 jaar hun zomervakantie af samen met het einde van een sportkamp. Nog nooit waren er zoveel deelnemers. De vorige keer deden zestien jongeren mee. "In het stedelijk aanbod waren er niet veel activiteiten voor tieners, vandaar dit kamp op hun maat", duidt sportschepen Marc De Keyrel (CD&V). "Opvallend, het zijn allemaal jongens. Er staan dan ook vooral stoere events op de planning, zoals bmx'en in Oostende, een city game in Diksmuide of een archery battle. Dat laatste kan je vergelijken met paintball, maar dan met pijl en boog. Medewerkers van onze sportdienst leiden alles in goede banen. Dit initiatief krijgt volgend seizoen zeker een vervolg." (GUS)