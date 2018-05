Nieuw restaurant Koer-Gette in oude school 01 juni 2018

Na ruim twee jaar leegstand heeft de oude school in het Diksmuidse dorp Nieuwkapelle opnieuw een functie. Vanaf deze middag kan je tafelen bij Klaas Vanhooren (31) en Sandra Van de Woestijne (46) in restaurant Koer-Gette. "De koer in de naam verwijst naar de speelplaats van weleer en het is ook een knipoog naar de groente courgette die we graag gebruiken", zegt chef-kok Klaas. "Ik ben bijzonder trots op onze ribbetjes en varkenswangen, maar laat je zeker verrassen door onze menukaart. Aan de bar serveren we tapas en cocktails. Het oude schoolgebouw werd ruim twee jaar geleden grondig gerenoveerd maar wat opknapwerk was nodig." Check de openingsuren op www.koer-gette.be. (GUS)