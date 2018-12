Nieuw recyclagepark klaar tegen september 2019 GUS

18 december 2018

16u46 1 Diksmuide Diksmuide investeert ruim 900.000 euro in een nieuw recyclagepark in de Heernisse omdat de huidige terreinen verkocht werden. De geplande opening: september 2019.

De gemeenteraad keurde de laatste ruil van gronden goed. “We krijgen een stuk grond van het bedrijf Metaalconstructie Vanderscheuren voor een vlotte toegankelijkheid van ons park”, legt schepen Kurt Vanlerberghe (sp.a-open) uit. “In ruil geven we aan Vanderscheuren een deel van de gronden van Denecker met een extra opleg van 730.000 euro voor de stadskas. Het nieuwe recyclagepark zal bestaan uit een gratis en betalende zone met daartussen weegbruggen. Zoals nu dus. Nieuw wordt de slagboominstallatie. Zo vermijden we dat wie kiest voor de goedkoopste fractie toch de duurste fractie kan dumpen. Verder plannen we een open loods en een laad- en loskade bij de IJzer.”