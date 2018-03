Nieuw interimkantoor 22 maart 2018

Absolute Jobs is gestart in een pop-up kantoor in 't Werkpand op het bedrijventerrein in Kaaskerke. Dit jaar vond ook al de opening van een vestiging in Oostende plaats en er komen nog nieuwe kantoren in Ieper, Tielt en Oudenaarde. "In Diksmuide zoeken we vooral mensen met technische profielen", geeft office manager Cindy Decap mee. "Daarnaast zijn er ook vacatures voor horecapersoneel, administratieve medewerkers en ingenieurs."





Info: diksmuide@absolutejobs.be of 0499 75 82 07. (GUS)