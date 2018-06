Nieuw dorpshuis volgend najaar klaar 29 juni 2018

De bouw van het nieuwe ontmoetingscentrum in Woumen start op 20 augustus. De hoofdingang situeert zich bij de Iepersesteenweg. "Tegen het najaar van volgend jaar kan dit gebouw er staan", voorspelt schepen Karline Ramboer (sp.a-open). "Rondom het centrum besteden we aandacht aan een groene omgeving. De gemeenteraad keurde recent het bestek van ruim 300.000 euro daarvoor goed. Langs het pad naar de inkom plaatsen we ronde zitstenen en gewone zitbanken. De beplanting is zo gevarieerd dat er het hele jaar door kleur zal zijn. In de overdekte stalling is plaats voor ongeveer 35 fietsen. Tot slot breiden we de gemeenschappelijke parking met het woonzorgcentrum uit naar 50 plaatsen." (GUS)